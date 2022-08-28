Afrin’de silahlı gruplarca 2 kişi kaçırıldı

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Afrin İnsan Hakları Örgütü, Türkiye’nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların 2 kişiyi kaçırdığını açıkladı.

Açıklamada, Askeri Polis grubunun 21 Ağustos Selah Reşid Hemo adlı bir genci kaçırdığı ve serbest bırakılması için fidye istediği belirtildi.

Ayrıca aynı silahlı grubunun Ağustos ayının ortasında Raco beldesine bağlı Dike Şêxo Sido Heyder köyünden yaşlı bir kişiyi kaçırdığı ve akıbetinin henüz bilinmediği kaydedildi.

Afrin 18 Mart 2018’de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne geçti. O tarihten bu yana kentte binlerce kişi kaçırıldı, çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Eski adı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan SMO’ya bağlı silahlı grupların haraç, fidye, vergi ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.