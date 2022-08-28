Politika

KYB’de eş başkanlık kaldırıldı: Bafil Talabani başkan seçildi

KYB’de eş başkanlık kurumu lağvedildi, Bafil Talabani parti başkanı seçildi.
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kürdistan KYB Bafil Talabani

SÜLEYMANİYE (K24)

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro yönetimi bugün Süleymaniye’de toplandı.

Toplantıda, 90 politbüro üyesinin oyuyla Bafil Talabani parti başkanı seçildi.

Eş başkanlık kurumunun lağvedildiği toplantıda, KYB’nin yeni iç tüzüğü de onaylandı.

KYB 21 Aralık 2021’de 4’üncü Kongresini gerçekleştirerek yeni parti yönetimini belirlemişti.

18 Şubat 2020’de Bafil Talabani ve Lahur Cengi KYB Eş Başkanları olarak seçildi.

8 Temmuz 2021’de parti içindeki çekişmeler patlak verdi ve Bafil Talabani ile Qubad Talabani’nin kararıyla Zanyari Ajansı Müsteşarı ile Anti-Terör Güçleri Sorumlusu görevden alındı. Daha sonra da Lahur Cengi ile KYB yönetiminden birkaç isim partiden ihraç edildi.

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