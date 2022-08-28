Politika

ABD'de 3 Hollandalı komando vuruldu

ABD'nin Indiana eyaletinde 3 Hollandalı komando, kaldıkları otelin önünde vuruldu.
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ABD ABD Hollanda komando

HABER MERKEZİ

Olay dün gece geç saatlerde, eyaletin eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede meydana geldi.

BBC'nin haberine göre, emniyet yetkilileri, eğitim için eyalette olduğu belirtilen 3 Hollandalı komandonun kaldıkları otelin önünde silahla yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, yaralanan komandoların civardaki hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandolardan birinin ağır yaralı, diğer ikisinin bilincinin yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre, soruşturma sürüyor.

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