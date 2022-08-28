İsrail Başbakanı: İran’la anlaşma 2015’tekinden daha tehlikeli

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Lapid bugün yaptığı açıklamada, “Bu anlaşma kötü bir anlaşma. 2015’te imzalandığında zaten kötüydü. Ancak bugün içinde barındırdığı tehlikeler daha da büyük. İran teknolojik olarak farklı bir yerde” dedi.

İran’a daha iyi bir anlaşma imzalaması için baskı yapılması gerektiğini vurgulayan Lapid, “İnandırıcı bir askeri tehditle birleştirilirse İran ile güçlü bir anlaşmaya varılabilir” diye konuştu.

Ordu ve Mossad liderlerinin, her türlü senaryoya karşı gerekli hazırlıkları yapma talimatı aldıklarını belirten Lapid, “Herkesin İran nükleer anlaşmasının risklerinden haberdar olmasını sağlamak için çaba sarf ediyoruz” diyerek, İran ile bir anlaşma imzalanmasının kendilerini bağlamayacağını ve faaliyetlerini kısıtlamayacağını söyledi.

İsrail Başbakanı, ABD Başkanı Joe Biden’ın stratejik diyalogun ardından İran Devrim Muhafızları’nı yaptırım listesinden çıkarmama kararı aldığını söyledi.

Lapid, “Washington ile yapılan görüşmeler Devrim Muhafızları’na taviz verme girişimlerini engelledi. Biz güvenliğimizi korumaya hazırız ve ABD bu gerçeğin farkında. İlk günden beri diplomatik misyonumuz, İran ile bu anlaşmaya karşı mücadele etmek oldu” dedi.