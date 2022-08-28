Peşmerge Genelkurmay Başkanlığı: PKK bölgeleri Türk ordusuna bırakıyor

ERBİL (K24)

Peşmerge Genelkurmay Başkanlığı, PKK medyasında yer alan iddialarla ilgili bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Son birkaç gündür bir kez daha PKK’ye bağlı medya, Kürdistan Peşmerge Güçleri’ne yönelik temelsiz ithamlarda bulunarak, PKK’ye karşı Türk ordusuna Amedi ve Zap bölgesinde yol yaptığını iddia ediyor” denildi.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

“Kürdistan Bölgesi kurulduğundan beri PKK her zaman Kürdistan Bölgesi halkı için tehdit ve baş ağrısı olmuş, yüzlerce köyün inşasına da haksız yere engel çıkarmıştır.

PKK, Kürdistan Bölgesi’nin birçok bölge, yer, dağ ve vadisinin ismini değiştirme ve buralara farklı, tuhaf, enteresan isimler koyma cüretini kendinde görmüştür.

PKK mensupları insani olmayan, doğa düşmanı bir davranış sergileyerek Kürdistan Bölgesi’nde yollara, vadi, kaynak ve doğal ormanlara mayın döşeyerek sivil halk, esnaf ve köylüler için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Yine PKK’nin Kürdistan Bölgesi topraklarındaki yasadışı varlığı nedeniyle sınır bölgelerindeki halkın büyük çoğunluğu evlerini terk etmek zorunda kalmıştır.”

Peşmerge Genelkurmay Başkanlığı, PKK’nin Türk ordusunu askeri yığınak yapmasına neden olduğunu belirterek, “PKK Türkiye güçlerine karşı savaşamıyor ve Kürdistan Bölgesi’nin sınır bölgelerini Türkiye güçlerine bırakıyor, Türkiye güçlerine ardından getiriyor. Eğer Türkiye ile PKK arasında bir çatışma ve savaş varsa da bu Türkiye’nin kendi içinde olmalıdır” ifadelerini kullandı.

PKK medyasında yer alan fotoğraflarla ilgili de şunlar belirtildi:

“PKK medyası Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin bazı araçlarının uzaktan çekilmiş fotoğraflarını yayımlayarak Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin, Türkiye güçleri için yol yaptığını iddia etmektedir. Bu iddiaların tamamen temelsiz olduğunu vurguluyor, Kürdistan Peşmerge Güçleri’nin, kendi toprakları üzerinde görev ve yetkilerini kullanmasının, Kürdistan halkı ve topraklarını savunmasının da kendi hakkı olduğunu belirtiyoruz.”

Açıklamanın sonunda PKK’ye soru yöneltilerek, “PKK hangi hakla Kürdistan Bölgesi topraklarında bulunuyor da Türkiye güçlerini ardından sürükleyip getiriyor? Neden Türkiye’nin içine girmiyorlar da Kürdistan halkı için tehdit ve sorun yaratıyorlar?” denildi.