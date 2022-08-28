Amedspor sezona 1 puanla başladı
HABER MERKEZİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup’ta oynayan Amedspor, ligin ilk maçında Ispartaspor’a konuk oldu.
Ispartaspor deplasmanında ilk maçında seyirci yasağıyla sahaya çıkan Amedspor, 1 puana razı oldu.
Maçın 24’üncü dakikasında Serdar Eylik’in attığı golle Amedspor, Ispartaspor karşısında 1-0 öne geçti.
Maçın ilk devresi bu skorla sonuçlandı.
Amespor, mücadelenin ikinci yarısında bulduğu pozisyonları gole çeviremedi.
Ispartaspor’da Soner Birinci’nin 76’ncı dakikada kaydettiği golle durumu eşitledi.
Maçta başka gol olmayınca iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı.