Politika

DAİŞ Kürt çobanlara saldırdı

Kerkük’ün Leylan kasabasında DAİŞ tarafından düzenlenen saldırıda 1 Kürt çoban yaşamını yitirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan DAİŞ Kürt Çoban saldırı

KERKÜK (K24)

Kerkük’ün Leylan nahiyesi kırsalında DAİŞ’in 4 Kürt çobana silahlı saldırı düzenlediği bildirildi.

K24’ün Kerkük’teki polis kaynaklarından edindiği bilgiye göre 2 DAİŞ mensubu Leylan nahiyesine bağlı Ruxane bölgesinde Kürt çobanlara saldırıda bulundu. Çobanların karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 DAİŞ’li öldürülürken, 1 çoban da yaşamını yitirdi.

Diğer DAİŞ’linin de kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi.

Yaşamını yitiren çobanın Zirek Zahir olduğu ve Kerkük’ün Beyanlu köyünde ikamet ettiği bilgisine ulaşıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv