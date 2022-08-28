DAİŞ Kürt çobanlara saldırdı

KERKÜK (K24)

Kerkük’ün Leylan nahiyesi kırsalında DAİŞ’in 4 Kürt çobana silahlı saldırı düzenlediği bildirildi.

K24’ün Kerkük’teki polis kaynaklarından edindiği bilgiye göre 2 DAİŞ mensubu Leylan nahiyesine bağlı Ruxane bölgesinde Kürt çobanlara saldırıda bulundu. Çobanların karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 DAİŞ’li öldürülürken, 1 çoban da yaşamını yitirdi.

Diğer DAİŞ’linin de kaçarak izini kaybettirdiği öğrenildi.

Yaşamını yitiren çobanın Zirek Zahir olduğu ve Kerkük’ün Beyanlu köyünde ikamet ettiği bilgisine ulaşıldı.