Politika

Zelenskiy’den Donbass’ı geri alma sözü: Unutmayacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın şu anda neredeyse tamamen Rus güçleri tarafından ele geçirilen Donbass şehrini geri alacağını söyledi.
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dünya Volodimir Zelenskiy Donbass

HABER MERKEZİ

Volodimir Zelenskiy, pazar günü yaptığı günlük akşam konuşmasında "Hiçbir şehrimizi ve insanımızı unutmadık ve unutmayacağız” dedi.

Zelenskiy, “Şimdi Donbas neredeyse Rus saldırıları tarafından yok ediliyor, harap. Gururlu ve şanlı Ukraynalı Donetsk, Rus işgali tarafından küçük düşürüldü ve soyuldu. Ancak Ukrayna geri dönecek. Kesinlikle. Hayat geri dönecek. Donbass halkının itibarı geri dönecek. Güvenli ve mutlu yaşama fırsatı geri dönecek” şeklinde konuştu.

Geçen ay, bir dizi üst düzey Ukraynalı yetkili, ülke ordusunun Kherson şehrini geri almak için ülkenin güneyinde bir karşı saldırı başlatacağını öne sürdü.

Rusya, Kiev'in Donetsk ve Lugansk bölgelerine Ukrayna devleti içinde özel statü vermek için tasarlanan Minsk anlaşmalarını uygulamadaki başarısızlığını gerekçe göstererek 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırdı.

Şubat 2022'de Kremlin, Donbass “cumhuriyetlerini” bağımsız devletler olarak tanıdı ve Ukrayna'nın kendisini resmi olarak hiçbir Batı askeri bloğuna katılmayacak tarafsız bir ülke olarak ilan etmesini talep etti.

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