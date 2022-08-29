Ekonomi

Dolar haftaya yükselişle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 18,1870 liradan, euro 18,0450 liradan haftaya başladı.
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türkiye dolar euro

HABER MERKEZİ

Serbest piyasada 18,1850 liradan alınan dolar 18,1870 liradan satılıyor. 18,0430 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,0450 lira olarak belirlendi.

Küresel piyasalar, Fed’in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle negatif bir tablo sergiliyor. Yeni haftaya başlarken Asya piyasalarında ve ABD vadeli piyasada satış ağırlıklı görünüm etkili. Dolar güçlenmeye devam ederken, ABD 10 yıllık faizi yüzde 3,11'in üzerinde.

Fed Başkanı Powell'ın Cuma günü Jackson Hole toplantılarında verdiği yüksek faiz oranlarının uzun süre devam edeceği mesajı ABD dolarını önde gelen para birimleri karşısında 20 yılın zirvesine taşımış durumda.

Petrol fiyatları, OPEC arz kesintisi beklentisi ve talep büyümesiyle yükseliyor. Brent petrol 101 doların, ABD ham petrol 94 doların üzerinde.

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