Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Tahran’a gidiyor

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Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in bugün İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret edeceğini doğruladı.

İran medyasına konuşan Sahaf, Fuad Hüseyin’in bugün Tahran'ı ziyaret edeceğini ve İran’da üst düzey yetkililerle görüşeceğini belirtti.

Sözcü, Fuad Hüseyin'in İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ikili ilişkileri ve iki ülkenin çıkarına olan konuların geliştirilmesinin yollarını konuşacağını söyledi.

Sahaf ayrıca, bölgenin durumu, İran ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler ve İran'ın nükleer dosyasına ilişkin müzakerelerin gidişatı konularının da ele alınacağını kaydetti.