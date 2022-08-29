Japonya’dan Duhok’a geldi, çocuklara müzik ve yoga dersleri veriyor

DUHOK (K24)

30 yaşındaki Kaidia İkuzoki, Kürdistan Bölgesi’ne bir sivil toplum kuruluşu vasıtasıyla Japonya'dan gönüllü olarak gelmiş ve burada çocuklara gönüllü olarak çeşitli dersler veriyor.

Buradaki kursların bir parçası olmak için geldiğini söyleyen Kaidia, “Çocuklara müzik, yoga ve hikaye anlatımını öğretiyoruz. Ben buradaki arkadaşımla birlikte çocuklara müzik dersi veriyorum. Bu coğrafyada yaşanan insanların başına gelenler ve onların hikayeleri beni çok üzdü. Bu insanların mutlu olması için bir katkım olsun istedim ve bunun için çalışıyorum” dedi.

Ücretsiz verilen kursa yaklaşık 30 çocuğun katıldığını belirten Kaidia İkuzoki, “Bu çocuklarda müzik sevgisi çok var. Çok güçlü, iyimser ve cesurlar. Onların arasındayken o güç ve cesaret bana da geçiyor. Bu benim Japonya dışındaki ilk deneyimim. Bu deneyimi tekrarlamak istiyorum” diye konuştu.

“Bu kültür alışverişini yaşamak benim için çok değerli” diyen İkuzoki, “Japonların, müzik, yoga, bilim gibi bazı kültürlerini yanımda getirdim ve Japonya’ya döndüğüm zaman da buranın halkının sadelik ve iyiliğini yanımda götüreceğim” ifadelerini kullandı.

İkuzoki, “Buradaki insanlar bize çok iyi bir muamelede bulunuyor, çok çok iyiler ve yardımcı oluyorlar. En önemlisi de farklı din ve etnisitelerin bir arada yaşaması, bu dikkatimi çok çekti. Bu birliktelik temelinin daha da güçlenmesi için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.