Politika

Rus güçleri ilk kez Kobani’ye konuşlandı

Rus güçlerinin ilk kez Rojava’nın Kobani kentinde konuşlandığı bildirildi.
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kürdistan kobani Rus askerleri Rojava

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rus Askeri Polisi’nin Kobani’de Miştenur Tepesi’ne üs kurduğunu açıkladı.

Kobani’deki Miştenur Tepesi, stratejik açıdan önemli bir nokta olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG), Kobani ve Ayn İsa’da düzenlediği SİHA saldırıları sonrası Rus güçlerinin Kobani’ye konuşlanması dikkat çekti.

DAİŞ’in 2014 yılında Kobani’yi işgali sırasında Miştenur Tepesi kentin sembolü haline gelmişti.

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon’a ait uçaklar, örgütün bayrak diktiği tepeyi bombalamış ve o anlar dünya medyası tarafından görüntülenmişti.

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