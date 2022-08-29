Politika

Reisi: İran lideri nükleer silahı haram olarak adlandırdı

İran Cumhurbaşkanı Reisi, nükleer silahlarla ilgili, "Devrim lideri de bu silahı haram olarak adlandırdı" dedi.
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İran İran Nükleer silah

HABER MERKEZİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi basın toplantısında yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nükleer silahlarla ilgili de konuşan Reisi, şunları söyledi:

"Nükleer sanayi ve güç, İran İslam Cumhuriyeti ile İran halkının hakkıdır ve defalarca belirttiğimiz gibi İran'ın doktrininde nükleer silaha yer yoktur. Devrim lideri (Ali Hamaney) de bu silahı haram olarak adlandırdı. Devletimiz ve yetkililerimiz de dini olarak ve dış politika açısından defaatle nükleer silaha İran politikasında yer olmadığını dile getirmiştir."

Reisi konuşmasının bir diğer bölümünde İran ile Çin arasındaki politik ve ekonomik ilişkilerinin tamamen bağımsız olduğunu söyleyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin küresel gelişmelerin etkisi altında olduğu nitelendirmesini doğru bulmadığını belirtti.

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