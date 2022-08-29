Sadr siyasetten çekildiğini duyurdu

BAĞDAT (K24)

Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım" ifadesini kullandı.

Açıklamasında, İran'da ikamet eden ve dün "mercilik görevine son verdiğini" duyuran Iraklı Şii dini mercilerden Kazım el-Hairi'yi de eleştiren Sadr, Hairi'nin mercilikten çekilme kararını kendi iradesiyle almadığın belirtti.

Irak'ta Sadr'a bağlı politbüro başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve askeri kurumlar bulunuyor.

SADR’IN OFİSİNDEN 3 KARAR

Kararın ardından Sadr’ın ofisinden yapılan açıklamada, Sadr Hareketi taraftarlarına alınan 3 kararla ilgili talimat verildi.

“Değişim Yılı” başlıklı açıklamada, Sadr’ın adıyla hiçbir şekilde siyaset ve yönetime müdahale edilemeyeceği belirtildi.

Yine Sadr Hareketi asında hiçbir slogan ve siyasi söylemin kullanılamayacağı vurgulandı.

Son olarak, Sadr Hareketi adına hiçbir internet sitesi ve sosyal medya hesabının açılamayacağı kaydedildi.