Politika

DAİŞ Kerkük’te 2 Kürt vatandaşı kaçırdı

DAİŞ’in Kerkük’te iki Kürt vatandaşı kaçırdığı bildirildi.
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kürdistan DAİŞ Kerkük leylan

HABER MERKEZİ

Kaçırılan kişilerden birinin kardeşi olan Mehdi Hadi, K24'e yaptığı açıklamada, dün gece kardeşi Aram ile bir arkadaşının kaçırıldığını söyledi.

Hadi, kardeşiyle birlikte kaçırılan kişinin kafasının kesilmiş bir şekilde ölü bulunduğu, kardeşinin akıbetinin ise hala bilinmediğini belirtti.

Kardeşinin iş insanı olduğunu ifade eden hadi, başı kesilen kişinin ise Peşmerge olduğunu kaydetti.

Öte yandan DAİŞ mensupları, dün gece Kerkük'ün Leylan ilçesinde Kürt çobanlara yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu bir çoban hayatını kaybetti.

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