Politika

Sadr yanlıları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi, Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mukteda es-Sadr’ın siyasetten çekildiğini açıklamasının ardından Sadr yanlıları Irak Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere devlet kurumlarına yöneldi.
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Irak Sadr Hareketi Sokağa çıkma yasağı Bağdat Irak Protesto

BAĞDAT (K24)

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, siyasetten tamamen çekildiğini ve kendisine bağlı kurumları kapattığını ilan etti.

Gelişme üzerine Sadr yanlıları başkent Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Irak Parlamentosu ve diğer hükümet kurumlarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye yöneldi. Kısa süre sonra göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi.

Yeşil Bölge çevresindeki beton blokları yıkan göstericiler, “Mukteda es-Sadr’ın fedaileriyiz, tüm sarayları ele geçirmeye geldik” şeklinde sloganları attı.

Bağdat’ta göstericilerin arasından bildiren K24 muhabirleri, tansiyonun yüksek olduğunu aktardı.

Sadr yanlılarının yanı sıra Sadr’a bağlı silahlı milis grubu Seraya Selam da araç konvoylarıyla Yeşil Bölge’ye gelmeye başladı.

Bir gösterici, “Iraklı siyasiler yolsuzluk yapıyor, bize baskı kurmaya son versinler” dedi.

Sadr Hareketi, göstericilere öncülük etmeyi bıraktıklarını ve göstericilerin artık bağımsız olduğunu açıkladı.

Öte yandan Ortak Operasyonlar Komutanlığı, saat 15.30 itibariyle Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

SADR YANLILARI DAHA ÖNCE DE PARLAMENTOYU BASMIŞTI

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketi’ne mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek parlamento binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine parlamentodan ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.

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