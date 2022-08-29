Irak’ta Bakanlar Kurulu toplantıları süresiz olarak askıya alındı

BAĞDAT (K24)

Bağdat’taki Yeşil Bölge’de durumun kontrolden çıkması ve sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Irak Başbakanı Mustafa Kazimi tüm kabine toplantılarının süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.

Kazimi, Bağdat'taki mevcut durum nedeniyle Irak Bakanlar Kurulu'nun tüm oturumlarını süresiz olarak askıya aldı.

Irak Başbakanı’nın kararı, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın siyasetten çekildiğini açıklaması, Yeşil Bölge’deki Irak Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık binalarının göstericiler tarafından basılması ve Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından geldi.

KAZİMİ, SADR’DAN TARAFTARLARINA ÇAĞRI YAPMASINI İSTEDİ

Öte yandan, Kazimi göstericileri Yeşil Bölge’den çekilmeye çağırdı.

Kazimi, Sadr’dan taraftarlarına Yeşil Bölge ve hükümet binalarının çevresinden çekilmeleri için çağrı yapmasını isteyen Kazimi, Sadr’ın daha önce devlet kurumlarını korumada kararlı oluşunu hatırlattı.

SADR YANLILARI DAHA ÖNCE DE PARLAMENTOYU BASMIŞTI

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketi’ne mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek parlamento binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine parlamentodan ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.