Politika

Rusya’nın Çin’le yapacağı tatbikata Suriyeli askerler de katılacak

Rusya ülkenin doğusunda Çin silahlı kuvvetlerinin ve Suriyeli askerlerin de yer alacağı askeri tatbikat bildirdi.
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Arşiv (Foto: TASS)
Arşiv (Foto: TASS)
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HABER MERKEZİ

Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada doğu anlamına gelen Vostok 2022 tatbikatının 1-7 Eylül tarihleri arasında Rusya'nın uzak doğusu ve Japon Denizi'nde gerçekleştirileceği vurgulandı. 

Moskova ve Pekin arasındaki yakınlaşmayı daha da ortaya çıkaracak olan tatbikata 50 binden fazla askerle aralarında 140 uçak 60 savaş gemisinin yer aldığı binden fazla savaş ünitesi katılacak. 

6 atış bölgesinde yapılacak tatbikatta eski Sovyet ülkelerinin yanı sıra Çin, Hindistan, Laos, Nikaragua ve Suriye'den askerler yer alacak.

Tatbikatla ilgili yapılan ilk açıklamada Rus ordusu bunun daha önce planlanan bir çalışma olduğunu vurgulayarak içerik hakkında bilgi vermemişti. 

Bakanlık manevraların bir parçası olarak Rus ve Çin donanmasının Japon Denizi'nden bir dizi haberleşme, deniz ekonomik aktiviteleri ve kıyılarda askerlere destek tatbikatı yapacağını duyurdu. 

Çin, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası ABD ve NATO'yu Moskova'yı provoke etmekle suçlamıştı. Buna karşılık olarak da Rusya, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti eleştirmişti.

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