Irak genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BAĞDAT (K24)

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Bağdat’ta yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Komutanlık, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemleri nedeniyle bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirilmişti.

KAZİMİ’DEN ÇAĞRI

Diğer yandan Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'dan "destekçilerine hükümet kurumlarından çekilmeleri için çağrıda bulunmasını" istedi.

Irak'ta siyasetten çekilme kararı alan Sadr Hareketi liderinin destekçisi bazı grupların başkent Bağdat'ta hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Hükümet Sarayı'na girmesi üzerine Başbakan Kazimi, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Kazimi, Sadr'dan "destekçilerine hükümet kurumlarından çekilmeleri için çağrıda bulunmasını" talep etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNDEN SADR DESTEKÇİLERİNE MÜDAHALE

Öte yandan, Irak güçleri, Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basan Sadr Hareketi destekçilerine göz yaşartıcı gaz kapsülleriyle müdahalede bulundu.

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "siyasetten tamamen çekildiğini" duyurmuştu.

Sadr destekçisi bir grup da Yeşil Bölge'de bulunan Hükümet Sarayı önünde toplanarak hükümeti protesto etmişti. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen beton bariyerleri yıkarak Hükümet binası önünde toplanan Sadr yanlısı grup, burada hükümet yetkililerini istifaya çağırmıştı.

Bunun üzerine Bağdat'ta Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sadr yanlısı bir grup, Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basmış, Şii liderin destekçilerinden bir diğer grup da Hükümet Sarayı'na girmişti.

Şii liderin destekçileri, Bağdat'ın birçok bölgesinde sokağa çıkarken, güney kentlerde de Sadr yanlılarının sokakları doldurduğu ve bazı hükümet binalarına girdiği aktarılmıştı.

Bağdat'ta Yeşil Bölge semalarında Irak uçaklarının uçuş yaptığı görülmüş, Irak Başbakanı Kazimi de Bakanlar Kurulunun haftalık toplantılarını askıya almıştı.

SADR YANLILARI DAHA ÖNCE DE PARLAMENTOYU BASMIŞTI

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketi’ne mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek parlamento binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine parlamentodan ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.