Bağdat'ta 3 gösterici yaşamını yitirdi

BAĞDAT (K24)

Bağdat’ta resmi kurumların bulunduğu Yeşil Bölge’de 3 göstericinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

K24 Bağdat muhabiri, Bağdat'taki durumun gergin olduğunu ve protestoların haberlerinin yapılmasının engellediğini kaydederek, şu ana kadar Yeşil Bölge'de 3 protestocunun öldüğünü ve çok sayıda protestocunun yaralandığını aktardı.

Sadr yanlılarının gösterilerinin gergin bir hal aldığını aktaran K24 muhabiri, gösterileri izlemelerinin engellendiğini ve gazetecilerin eşyalarına el konduğunu söyledi.

K24 muhabiri, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini ifade etti.

Sadr yanlısı göstericilere bugüne kadar güvenlik güçleri müdahale etmemişti.

YEŞİL BÖLGE'DE ÇATIŞMALAR

Öte yandan, Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçileriyle İran yanlısı Koordinasyon Çerçevesi yandaşları arasında taşlı sopalı çatışmalar meydana geldi.

Sadr destekçisi gruplar ile hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de oturma eylemi yapan Koordinasyon Çerçevesi yanlıları arasında önce sözlü ardından da taşlı ve sopalı çatışmalar yaşandı. Olayda Sadr yanlısı kişilerden yaralananlar oldu.

Haşdi Şabi Güvenlik Birimi'ne bağlı kişiler de Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etmeye başladı.

Irak güçleri, Yeşil Bölge'deki Sadr'a bağlı eylemcileri dağıtmak için havaya ateş açmayı sürdürüyor.

Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edildi.

BAĞDAT OPERASYONLAR KOMUTANLIĞI’NDAN UYARI

Bunun yanı sıra, Bağdat Operasyonlar Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral Ahmed Salim, güvenlik güçlerine yönelik talimat yayınladı.

Yayınlanan talimatta, “Güvenlik güçleri tüm devlet dairelerini korumalı ve protestocuların özellikle ofisler ve bankalar olmak üzere kamu malına zarar vermesini engellemelidir” denildi.

Göstericilere Bağdat'taki Yeşil Bölge’den derhal çekilmeleri, güvenlik kararlarına uymaları ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmemeleri istenirken, kan dökülmesini önlemeleri çağrısında bulunuldu.

Halkın sokağa çıkma yasağına uymasının istendiği açıklamada, devlet kurumlarındaki güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırılacağı ifade edildi.

Ayrıca Bağdat’ta bulunan Ehli Beyt imamlarından Musa Kazım’ın türbesi, güvenlik güçlerince kapatıldı.

IRAK CUMHURBAŞKANI’NDAN GÖSTERİCİLERE ÇEKİLMELERİ ÇAĞRISI

Öte yandan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat'ta bugün yaşananlarla ilgili bir açıklama yayımladı.

Salih açıklamada, "Ülkemizdeki zor durum hepimizin sükunet, itidal ve tansiyonu önlemeye bağlı kalmasını gerektiriyor" dedi.

“Barışçıl gösteriler ve ifade özgürlüğü, hukuka uygunluk ve kamu güvenliğinin korunmasıyla anayasal bir haktır, ancak devlet kurumlarını bozmak, ülkeyi yıkıma götürecek ve halkın çıkarlarını tehlikeye atacak tehlikeli bir eylemdir” diyen Salih, göstericileri resmi kurumlardan çekilmeye ve güvenlik güçlerinin güvenliği, kamu sistemini ve kamu malını koruma görevlerini yerine getirmelerine izin vermeye çağırdı.

Şiddet ve gerilimden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Salih, anayasal ilkelerin korunması gerektiğini ve hiçbir gerekçeyle ihlal edilemeyeceğini vurguladı.