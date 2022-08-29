Bağdat’ta Kazimi başkanlığında acil güvenlik toplantısı

BAĞDAT (K24)

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Bağdat'taki mevcut durumu ve Sadr yanlılarının gösterilerini görüşmek üzere Ortak Operasyonlar Komutanlığı Karargahı'nda gerçekleştirilen acil toplantıya başkanlık etti.

Güvenlik yetkilileriyle yapılan toplantıda Kazimi, güvenlik güçlerine, göstericilerin hayatlarını, kamu ve özel mülkiyeti korumaları ve devlet kurumlarına saldırmak isteyen herkesi engellemeleri çağrısında bulundu.

Irak Başbakanı, protestocuları Yeşil Bölge'yi derhal terk etmeye, ülkedeki genel durumu bozmamaya ve toplum barışını tehlikeye atmamaya çağırdı.

YEŞİL BÖLGE'DE ÇATIŞMALAR

Öte yandan, Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçileriyle İran yanlısı Koordinasyon Çerçevesi yandaşları arasında taşlı sopalı çatışmalar meydana geldi.

Sadr destekçisi gruplar ile hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de oturma eylemi yapan Koordinasyon Çerçevesi yanlıları arasında önce sözlü ardından da taşlı ve sopalı çatışmalar yaşandı. Olayda Sadr yanlısı kişilerden yaralananlar oldu.

Haşdi Şabi Güvenlik Birimi'ne bağlı kişiler de Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etmeye başladı.

Irak güçleri, Yeşil Bölge'deki Sadr'a bağlı eylemcileri dağıtmak için havaya ateş açmayı sürdürüyor.

Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edildi.