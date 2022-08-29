İran’dan vatandaşlarına uyarı: Irak’a gitmeyin

BAĞDAT (K24)

İran İçişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’taki protestolarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, İran vatandaşlarının Irak’ı ziyaret etmemeleri istendi ve ülkedeki vatandaşlarının İran’a götürülmesi için çalışma başlattıkları kaydedildi.

BAĞDAT'TA 3 GÖSTERİCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu arada K24 Bağdat muhabiri, başkentteki durumun gergin olduğunu ve protestolarla ilgili haberlerin yapılmasının engellediğini kaydederek, şu ana kadar Yeşil Bölge'de 3 protestocunun öldüğünü ve çok sayıda protestocunun yaralandığını aktardı.

K24 muhabiri, güvenlik güçlerinin protestoculara karşı göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini ifade etti.

Öte yandan, Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçileriyle İran yanlısı Koordinasyon Çerçevesi yandaşları arasında taşlı sopalı çatışmalar meydana geldi.

Olayda Sadr yanlısı kişilerden yaralananlar oldu. Haşdi Şabi Güvenlik Birimi'ne bağlı kişiler de Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etmeye başladı.

Irak güçleri, Yeşil Bölge'deki Sadr'a bağlı eylemcileri dağıtmak için havaya ateş açmayı sürdürüyor.

Yeşil Bölge'nin merkezinde bulunan ABD Büyükelçiliği personelinin binadan tahliyesinin başladığı iddia edildi.

BAĞDAT OPERASYONLAR KOMUTANLIĞI’NDAN UYARI

Bunun yanı sıra, Bağdat Operasyonlar Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral Ahmed Salim, güvenlik güçlerine yönelik talimat yayınladı.

Yayınlanan talimatta, “Güvenlik güçleri tüm devlet dairelerini korumalı ve protestocuların özellikle ofisler ve bankalar olmak üzere kamu malına zarar vermesini engellemelidir” denildi.

Göstericilere Bağdat'taki Yeşil Bölge’den derhal çekilmeleri, güvenlik kararlarına uymaları ve güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmemeleri istenirken, kan dökülmesini önlemeleri çağrısında bulunuldu.

Halkın sokağa çıkma yasağına uymasının istendiği açıklamada, devlet kurumlarındaki güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırılacağı ifade edildi.

Ayrıca Bağdat’ta bulunan Ehli Beyt imamlarından Musa Kazım’ın türbesi, güvenlik güçlerince kapatıldı.

IRAK CUMHURBAŞKANI’NDAN GÖSTERİCİLERE ÇEKİLMELERİ ÇAĞRISI

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de Bağdat'ta bugün yaşananlarla ilgili bir açıklama yayımladı.

Salih açıklamada, "Ülkemizdeki zor durum hepimizin sükunet, itidal ve tansiyonu önlemeye bağlı kalmasını gerektiriyor" dedi.

“Barışçıl gösteriler ve ifade özgürlüğü, hukuka uygunluk ve kamu güvenliğinin korunmasıyla anayasal bir haktır, ancak devlet kurumlarını bozmak, ülkeyi yıkıma götürecek ve halkın çıkarlarını tehlikeye atacak tehlikeli bir eylemdir” diyen Salih, göstericileri resmi kurumlardan çekilmeye ve güvenlik güçlerinin güvenliği, kamu sistemini ve kamu malını koruma görevlerini yerine getirmelerine izin vermeye çağırdı.

Şiddet ve gerilimden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Salih, anayasal ilkelerin korunması gerektiğini ve hiçbir gerekçeyle ihlal edilemeyeceğini vurguladı.

IRAK GENELİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Ayrıca Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Bağdat’ta yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Komutanlık, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemleri nedeniyle bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirilmişti.

SADR YANLILARI DAHA ÖNCE DE PARLAMENTOYU BASMIŞTI

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketi’ne mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek parlamento binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine parlamentodan ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.