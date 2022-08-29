Politika

Türkiye’ye ait SİHA, PKK mensuplarının aracını hedef aldı

Türkiye’ye ait SİHA'nın, Şengal’in Sinun nahiyesinde PKK mensuplarına ait bir aracı hedef aldığı bildirildi.
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kürdistan Sinun PKK Şengal Türkiye

ERBİL (K24)

Türkiye’ye ait silahlı insansız hava aracının (SİHA), Şengal’in Sinun nahiyesinde PKK mensuplarına ait bir aracı hedef aldığı bildirildi.

K24’ün Sinun güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, PKK’ye ait araç Sinun’un Behrawa ve Bari köyleri arasında vuruldu.

Adının açıklanmasını istemeyen güvenlik kaynağı, araçta iki PKK'lının bulunduğunu ve ikisinin de yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kürdistan Anti Terör’ün açıklamasında ise, Türkiye’ye ait SİHA’nın PKK mensuplarının aracını hedef aldığı ve 4 PKK’linin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırının 17:40’da gerçekleştiği belirtildi.

 

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