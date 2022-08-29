ABD’den Bağdat açıklaması: Şimdi çatışma değil, diyalog zamanı

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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, bugün Bağdat'ta yaşanan gerginlikten endişe duyduklarını açıklayarak, Irak'ın güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin tehlikeye atılmaması gerektiğini belirtti.

Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Washington'un Irak'taki huzursuzluğun artmasından endişe duyduğu kaydedilerek, tüm tarafların ülkede barışı korumaya ve şiddetin devam etmesine yol açabilecek herhangi bir tepkiyi önlemeye çağrıldığı ifade edildi.

"Şimdi çatışma değil, çatışmaları çözmek için diyalog zamanı" denilen açıklamada, "Barışçıl protesto hakkı demokrasinin temel bir ilkesidir, ancak göstericiler Irak hükümetinin Irak halkına ait olan ve onlara hizmet eden kurumlarına ve binalarına saygı göstermeli. Böylece işlerini normal bir şekilde yürütmelerine izin verilmelidir" denildi.