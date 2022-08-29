Arap Birliği: Iraklı taraflar ulusal çıkarları dikkate almalı

ERBİL (K24)

Arap Birliği Genel Sekreter Sözcüsü Cemal Ruşdi, Irak’ın başkenti Bağdat’taki protesto ve yaşanan gerginlikle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Irak’taki gerginlikten duyulan endişe dile getirildi.

Açıklamada, “Iraklı siyasi taraflar ülkelerindeki karmaşık durumun üstesinden gelmek için uygun yollar bulmalı ve ulusal çıkarları her şeyin üstünde tutmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, mevcut durumu tehlikeli olarak nitelendiren Arap Birliği, “Irak’ta kan dökülmesine yol açılmamalı ve silahlı çatışmadan kaçınılmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Arap Birliği, gelişmeleri endişeyle takip edeceklerini vurguladı.

YEŞİL BÖLGE'DE ÇATIŞMALAR

Sadr destekçisi gruplar ile hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de oturma eylemi yapan Koordinasyon Çerçevesi yanlıları arasında önce sözlü ardından da taşlı ve sopalı çatışmalar yaşandı.

Olaylarda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

Haşdi Şabi Güvenlik Birimi'ne bağlı kişiler de Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etmeye başladı.

IRAK GENELİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Ayrıca Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Bağdat’ta yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Komutanlık, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemleri nedeniyle bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirilmişti.

SADR YANLILARI DAHA ÖNCE DE PARLAMENTOYU BASMIŞTI

Mukteda es-Sadr, İran'a yakın Şii gruplarla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle hükümetin kurulamaması üzerine Sadr Hareketi’ne mensup milletvekillerini istifa ettirmişti.

Ardından İran'a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya Sudani'yi belirlemesi üzerine Sadr yanlıları, 30 Temmuz'da Yeşil Bölge'ye girerek parlamento binasını basmış ve burada oturma eylemi başlatmıştı.

Sadr, 2 Ağustos'ta destekçilerine parlamentodan ayrılarak oturma eylemine binanın çevresinde devam etmeleri çağrısı yapmıştı.