Koordinasyon Çerçevesi’nden diyalog çağrısı

HABER MERKEZİ

Koordinasyon Çerçevesi, Iraklı tüm siyasi ve toplumsal tarafları yaşanan krizi çözmek için sorumluluk almaya çağırırken, bölünmeyi sonlandırmak için diyaloğa geri dönülmesi doğrultusunda inisiyatif alınması istendi.

Koordinasyon Çerçevesi’nden yapılan açıklamada, Sadr Hareketi’nin devlet kurumlarını basmasından duyulan endişe dile getirilirken, devlet kurumları saldırıya uğradığında tarafsız olunmayacağı ve devlete ve kurumlarına destek verildiği yinelendi.

Açıklamada, “Devletin ve güvenlik kurumlarının ulusal görevlerini yerine getirmeleri ve resmi devlet kurumları ile kamu ve özel çıkarları korumak için gerekli tüm önlemleri almaları gerektiğine inanıyoruz” denildi.

Koordinasyon Çerçevesi, Sadr Hareketi’ni müzakere masasına dönmeye, ortak bir çözüme ulaşmak için birlikte çalışmaya ve Irak halkının çıkarlarını korumak için anayasaya dayalı net bir yol haritası belirlemeye çağırdı.