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Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr açlık grevine başladı.

Irak Parlamentosu’ndan istifa eden Sadr Bloğu Başkanı Hassan el-Azari, Sadr’ın açlık grevine başladığını ve şiddet ve silah kullanımı durana kadar grevini sürdüreceğini bildirdi.

El-Azari Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolsuzlukçu yetkilileri görevden almak, kimseye şiddet kullanmak için herhangi bir mazeret vermez" ifadelerini kullandı.

Bağdat'ta bugün Mukteda es-Sadr destekçileriyle İran yanlısı Koordinasyon Çerçevesi yandaşları arasında taşlı sopalı çatışmalar meydana geldi.

Sadr destekçisi gruplar ile hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'de oturma eylemi yapan Koordinasyon Çerçevesi yanlıları arasında önce sözlü, ardından da taşlı ve sopalı çatışmalar yaşanmış, olayda Sadr yanlısı kişilerden yaralananlar oldu.

Haşdi Şabi Güvenlik Birimine bağlı kişiler de Yeşil Bölge'de Sadr destekçilerine silahla müdahale etti.

Öte yandan, Sadr Hareketi'nin askeri kolu olan Selam Tugayları ile diğer Iraklı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmaların görüntüleri yayınlandı.

Sadr yanlıları bugün Irak Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Başbakanlık binasını basmıştı.