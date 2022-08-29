Beyaz Saray: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çevresine asker yığdı

HABER MERKEZİ

Kirby, Beyaz Saray muhabirlerine Zoom brifinginde Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük nükleer enerji santrali konumundaki Zaporijya'nın çevresine asker ve silah yığdığını belirten Kirby, aynı zamanda Rusya'nın bu santral çevresinde ateş açtığını da söyledi.

Kirby, "Santralin etrafındaki çatışmalar durdurulmalı. Nükleer santral, askeri operasyon yeri değildir" ifadesini kullandı.

IAEA yetkililerinin yakın zamanda bölgeye giderek santral çevresinde incelemeler yapacağına işaret eden Kirby, bu yetkililerin erişiminin hiçbir şekilde engellenmemesi çağrısında bulundu.