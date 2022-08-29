Başkan Barzani’den Bağdat mesajı: Derin endişe duyuyoruz

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Bağdat'taki gelişmelerle ilgili bir mesaj yayınladı.

Başkan Mesud Barzani, "Irak'taki son olaylar ve gelişmelerden derin endişe duyuyoruz" dedi.

Irak’ın çıkalarına uygun çözüm çağrısı yapan Başkan Barzani’nin mesajı şöyle:

“Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Irak'taki son olaylar ve gelişmelerden çok endişeliyiz.

Umarım herkes kendini sorumlu hisseder, kendini tutar ve anlaşmazlıklarını çözmek için silah ve şiddet kullanmaz.

Umuyorum ki halkın ve ülkenin çıkarlarına uygun çözümler düşünürler.”