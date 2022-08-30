Politika

Türkiye’den Irak'a seyahat uyarısı

Türkiye, Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada vatandaşlarına zorunlu haller dışında Bağdat'a seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu.
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türkiye Bağdat ırak Türkiye uyarı

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayını basmalarının ardından Irak'ta başlayan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehre seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, halihazırda Irak'ta bulunan vatandaşları için ise "kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları" tavsiyesinde bulundu.

IRAK’TA TANSİYON YÜKSEK

Şii din adamı Mukteda es-Sadr'ın siyaseti tamamen bırakmaya karar verdiğini duyurmasının ardından dün destekçileri Cumhurbaşkanlığı Sarayını bastı.

Gece devam eden çatışmalarda en az 20 kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı.

Çatışmaların şiddetlenmesiyle İran, komşusu Irak ile sınır geçişlerini durdurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gerginliğin yatıştırılması için acil adımların atılması çağrısını yaptı.

BM Irak Misyon Temsilciliği’nden yapılan açıklamada da taraflara silahlı çatışma ve şiddetten uzak durmaları çağrısı yapıldı.

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