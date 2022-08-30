Yaşam

Bilim insanlarından korkutan iklim raporu

Bilim insanları, hangi iklim eyleminin yapıldığına bakılmaksızın, Grönland buzulundaki kaybın, deniz seviyesinde minimum 27 santimetrelik bir artışa katkıda bulunacağını keşfetti.
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HABER MERKEZİ

Danimarka ve Grönland Jeolojik Araştırması'ndan (GEUS) bilim adamlarına göre, Grönland buz tabakası mevcut hacminin yüzde 3,3'ünü veya 110 katrilyon ton buzu "kaçınılmaz olarak" kaybedecek.

Kuzey Kutbu'ndaki iklim üzerine yürütülen araştırmanın başyazarı Profesör Jason Box yaptığı açıklamada, “Gerçekçi olarak, bu rakamı bu yüzyılda iki katından fazla göreceğiz. Tahminler en dip rakamlar” dedi.

Box, “Küresel ısınmanın sadece devam edeceği öngörülebilir senaryoda, Grönland buz tabakasının deniz seviyesinin yükselmesine katkısı artmaya devam edecek. Aşırı erime görülen 2012 yılını, bu yüzyılın sonlarında varsayımsal ortalama sabit bir iklim olarak aldığımızda, Grönland buz tabakasından taahhüt edilen kütle kaybı iki katından fazla artarak 78 cm'ye ulaşıyor” dedi.

Çalışma, belirsiz olabilecek tahminler yapmak için bilgisayar modellemesine dayanmadı.

Bunun yerine, uydu verilerinden elde edilen buz ölçümlerine ve bilim adamlarının buz tabakasına ilişkin gerçek dünya gözlemlerine dayanıyor.

Çalışma, yalnızca Grönland'dan gelen buzul erimesinin etkisini inceliyor, diğer kutup bölgelerinde değil.

Bu ayın başlarında yayınlanan araştırmalar, gezegenin diğer tarafında, Antarktika'nın “uyuyan devi”nin çöküşünün önümüzdeki yüzyıllarda gezegen ölçeğinde bir değişikliğe neden olabileceğini buldu. (Kaynak: The Guardian)

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