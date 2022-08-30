BAĞDAT (K24)

Irak Güvenlik İletişim Hücresi’nin açıklamasına göre, hükümet kurumları ile diplomatik temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge’ye 4 füze atıldı. Füzelerin yerleşim birimlerinin olduğu bir noktaya düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, füzelerin Bağdat’ın doğusundaki Habibiye ve Belediyat bölgelerinden ateşlendiği ve saldırıda bazı binaların zarar gördüğü ifade edildi.

K24 Bağdat muhabiri, saldırıyla birlikte ABD Büyükelçiliği’nin uyarı sirenleri çalmaya başladığını ve hava savunma sisteminin devreye girdiğini bildirdi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın siyasetten çekildiğini ilan etmesinin ardından, taraftarları Yeşil Bölge’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi.

Sadr’a bağlı Seraya Selam milis güçleri ile karşıt silahlı gruplar arasında başlayan çatışmalar gece boyunca sürdü.

Çatışmalarda 20 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Gece saatlerinde Yeşil Bölge’ye havan topu düştüğü basına yansıdı.