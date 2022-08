CANLI - Bağdat’ta çatışmalar şiddetlendi: Ağır silahlar kullanılıyor

BAĞDAT (K24)

Bağdat’taki Yeşil Bölge’den bildiren K24 ekibi, Sadr yanlıları ile karşıt silahlı gruplar arasındaki çatışmaları canlı aktarıyor.

Sadr yanlıları, kendilerine ateş açan zırhlı araçlara roketatarlar ve uzun namlulu silahlarla karşılık veriyor.

Yeşil Bölge'yi çevreleyen beton blokların arkasından ateş açan Sadr'a bağlı Seraya Selam milis grubu mensuplarına karşı taraftaki silahlı güçler de tank ve zırhlı araçlardan karşılık veriyor.

Çatışmalarda en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Aralarında çocukların da olduğu Sadr destekçisi birçok sivilin kalaşnikoflarla ateş açtığı anlar K24 kamerasına an be an yansıyor.

Bölge üzerinde uçtuğu fark edilen bir insansız hava aracına da uçaksavarla ateş açıldı.