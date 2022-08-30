Ukrayna: Kherson'da Rus güçlerinin savunma hattı aşıldı

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya ordusu için, eğer askerler hayatta kalmak istiyorsa, kaçma zamanı" dedi.

Ukrayna'nın kendisine ait olanı almak için geri döndüğünü söyleyen Zelenskiy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk ve işgal altındaki diğer bölgeleri almak için de harekete geçeceklerini belirtti

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın iddiaları üzerine Rusya'nın Kherson çevresindeki kuvvetlerini doğudan birlikler kaydırarak takviye etmeye çalıştığını açıkladı.

Bakanlık bu değişikliği "Rusya'nın güçlerinin belirgin bir yeniden yapılandırılması" olarak nitelendirdi ve Ukrayna'nın saldırılarının başarılı olması halinde, bu "denenmemiş güç yapılanmasının" güneyin savunmasında belirleyici olacağını belirtti.

Ukrayna'nın haftalardır devam eden saldırıları Rusların ana ikmal yollarını kesmeyi amaçlıyor.

Rus ordusu Ukrayna'nın iddiası hakkında yorum yapmadı, ancak bir yetkili bunun "bir başka sahtelik" olduğunu söyledi.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'a atadığı yetkili Sergei Aksyonov, "Ukrayna birlikleri hem güneyde hem de diğer tüm yönlerde ciddi kayıplar veriyor" dedi.

Ukrayna ve Rusya'nın iddiaları bağımsız olarak doğrulanmadı.

Rusya, 24 Şubat'ta başlattığı saldırıdan bu yana Ukrayna'nın Kherson bölgesinin büyük bir bölümünü ele geçirmiş durumda.

Pazartesi günü Ukrayna'nın güneydeki Kakhovka operasyon grubu, Rus destekli güçlerden oluşan bir alayın Kherson bölgesindeki mevzilerini terk ettiğini, destek sağlayan Rus paraşütçülerin de savaş alanından kaçtığını söyledi.

Ukrayna'dan yayın yapan Hromadske TV'ye göre, Ukrayna ordusundan üç kaynak ilk savunma hattının kırıldığını doğruladı.

RUSYA: UKRAYNA'NIN SALDIRILARI SİVİL ALTYAPI ODAKLI

Ukrayna Ordu Sözcüsü Natalia Humeniuk ise "her askeri operasyon sessizlik gerektirir" diyerek Ukraynalıları sabırlı olmaya çağırdı.

Sözcü, "Düşmanın mühimmat depolama üslerini yok etmeye odaklandık. Geçtiğimiz hafta içinde bu üslerin 10'dan fazlası imha edildi" dedi.

Ukrayna ordusu da Pazartesi günü Telegram üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Berislav'daki birçok hedefi vurduğunu iddia etti.

Ukrayna yetkilileri, Dinyeper Nehri üzerindeki üç köprüyü yıkmak için ABD tarafından tedarik edilen Himars roket sistemlerini kullandıklarını belirtti ve bu saldırıların Kherson'u ele geçiren Rus güçlerinin silah ve asker takviyesini keseceğini söyledi.

Rus yayın organları da Pazartesi günü Ukrayna güçlerinin Kherson bölgesindeki hedefleri vurduğunu ancak saldırıların sivil altyapıya odaklandığını bildirdi.

Rusya, savaşın ilk günlerinde Kherson şehrini ve çevresindeki bölgeyi fazla direnişle karşılaşmadan ele geçirmişti. Savaştan önce yaklaşık 290 bin kişinin yaşadığı Kherson, Rus güçleri tarafından ele geçirilen tek bölgesel başkent.

Rus haber ajansı Tass'a göre, yetkililer Kherson'un Rusya'ya resmen katılması için bir referandum yapma planlarını ilerletti ve bu da Rus kontrolündeki güney Ukrayna'nın bazı bölümlerini Rusya'nın yasa dışı olarak ilhak etmeye hazırlanıyor olabileceği yönünde ABD'nin suçlamalarına yol açtı.