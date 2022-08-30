Sadr çağrı yaptı: Yeşil Bölge’deki Sadr yanlıları çekiliyor

BAĞDAT (K24)

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Necef’te kameraların karşısına geçti.

Kısa bir açıklama yapan Sadr, dünden bu yana yaşanan çatışmalarla ilgili, “Ölen de öldüren de cehenneme gider” dedi.

Sadr, Bağdat’taki Yeşil Bölge’de bulunan ve çatışma halinde olan taraftarlarına 1 saat içinde bölgeden ayrılmaları çağrısı yaptı.

Açıklama üzerine Sadr yanlıları Yeşil Bölge’den ayrılmaya başladı.

Sadr, yaşanan çatışmalardan dolayı Irak halkından özür diledi, çözüm için herkesin çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Güvenlik güçlerine tarafsız kaldıkları için teşekkür eden Sadr, çatışma halindeki kişilere de “Reform, silah ve roketlerle yapılmaz. Yolsuzluk bu şekilde bitmez” mesajı verdi.

Sadr yöneltilen bir soru üzerine, siyasetten tamamen çekildiğini ve kararından geri dönmeyeceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Dün Sadr'ın siyasetten çekildiğini duyuruması üzerine Sadr yanlıları Yeşil Bölge'ye girdi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdi.

Gün boyu süren gösteriler kısa sürece silahlı çatışmaya dönüştü. Sadr'a bağlı Seraya Selam milis grubu ile karşıt gruplar arasında gece boyu süren çatışmalarda en az 30 kişi yaşamını yitirdi, 700'den fazla kişi de yaralandı.

Çatışmalar bugün sabah saatlerinde tekrar başladı. Taraflar ağır silahlarla karşılıklı saldırılarda bulundu.