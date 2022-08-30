Politika

Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı: Irak'tan ayrılın

Kuveyt, Irak'taki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısında bulundu.
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Irak'ta tansiyon yüksek (Foto: AFP)
Irak'ta tansiyon yüksek (Foto: AFP)
Irak kuveyt Irak Bağdat

HABER MERKEZİ

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Kuveyt'in Bağdat Büyükelçiliği'nin Irak'a gitmek isteyen Kuveyt vatandaşlarına mevcut durum nedeniyle seyahatlerini ertelemelerini istediği aktarılan açıklamada, Irak'ta bulunan Kuveytlilere de ülkeyi terk etme çağrısında bulunularak, iletişim numarası paylaşıldı.

Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

SADR'DAN "ALANDAN ÇEKİLİN" ÇAĞRISI

Ülkenin güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Son olarak Sadr'ın "eve dönün" çağrısının ardından destekçileri sokaktan çekilmeye başladı.

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