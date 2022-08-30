Politika

Neçirvan Barzani: Sadr'ın tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz

Neçirvan Barzani, Mukteda es-Sadr’ın taraftarlarını çatışma bölgesinden çekilme kararını memnuniyetle karşılayarak, Irak’taki tüm taraflara diyalog çağırısında bulundu.
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kürdistan Sadr Hareketi Neçirvan Barzani ırak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın son açıklamalarına ilişkin Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.  

Neçirvan Barzani, Sadr’ın ulusal ve sorumlu tutumunu memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, “Sayın Mukteda es-Sadr’ın çatışmaları sonlandırmak ve destekçilerini Yeşil Bölge'den çekmek için milli ve sorumlu tutumunu memnuniyetle karşılıyorum. Ülkede güvenlik ve barışın tesis edilmesini umuyorum” ifadeleri yer verdi.

Diyalog çağrısında bulunan Neçirvan Barzani, "Sorunları çözmek ve Irak'ı bu zor durumdan kurtarmak için tüm güçler ve taraflara diyalog çağrımızı yineliyoruz" dedi.

Mukteda es-Sadr, dünden beri Bağdat’ın Yeşil Bölgesi’ndeki eylemleri ve yaşanan çatışmaların bitirilmesi için taraftarlarına 1 saat içerisinde bölgeden çekilmelerini istedi. Bu çağrıyla birlikte Sadr yanlıları Yeşil Bölge’den çekildi.

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