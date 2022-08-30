Kılıçdaroğlu: Gelecek aylarda her tür provokasyona maruz kalacağız

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gençlere uyarıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Gençler, size yeniden seslenmek istiyorum. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü…” dedi.

CHP lideri, “Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı!” ifadelerini kullandı.