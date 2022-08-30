Politika

Kılıçdaroğlu: Gelecek aylarda her tür provokasyona maruz kalacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Gelecek aylarda her tür provokasyona maruz kalacağız, sakın kavga etmeyin” dedi.
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türkiye CHP Kemal Kılıçdaroğlu Provokasyon

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gençlere uyarıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Gençler, size yeniden seslenmek istiyorum. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyecekseniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü…” dedi.

CHP lideri, “Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı!” ifadelerini kullandı.

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