Politika

Başbakan’dan Bafil Talabani’ye tebrik telefonu

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı seçilen Bafil Talabani’yi tebrik etti.
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kürdistan KYB Mesrur Barzani Bafil Talabani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı seçilen Bafil Talabani’yi tebrik etti.

Başbakan Mesrur Barzani, KYB Başkanı seçilen Bafil Talabani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Talabani’yi tebrik ederek, taraflar arasında işbirliği ve dayanışmanın yoğunlaşması çerçevesinde görevinde başarılar diledi.

Başbakan, Kürdistan halkına daha çok hizmet sunulması için hükümetin desteklenmesi temennisinde bulundu.

KYB, geçtiğimiz gün eşbaşkanlık sistemine son vererek, 90 Başkanlık Konseyi üyesinin oyuyla Bafil Talabani’yi KYB Başkanı olarak seçti.

 

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