Suudi Arabistan ve Ürdün’den Irak açıklaması

ERBİL (K24)

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta devam eden olayları büyük endişeyle takip ettiklerini, çok sayıda kişinin ölmesi ve yaralanmasına neden olan gelişmelerden üzüntü duyduklarını bildirdi.

Açıklamada, Suudi Arabistan’ın Irak’ın iç çatışmadan korumaya yönelik tüm çabaları desteklediği belirtildi.

Suudi Arabistan ayrıca, tüm tarafları ülke ve halkın güvenliği, istikrarı ve refahını sağlamak ve Irak halkının taleplerini ele almak için barışçıl çözümlere başvurmaya çağırdı.

ÜRDÜN'ÜN AÇIKLAMASI

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, Irak'ta yaşanan olayların derin endişeyle takip edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Ürdün'ün, "Irak'taki kardeşlerinin, ülkenin güvenliğini, istikrarını, müktesebatını, vatandaşlarının güvenliğini ve çıkarlarını korumak için bu krizi ulusal diyalog yoluyla aşmasını" umduğu ifade edildi.

Ayrıca Ürdün'ün, Irak ile mutlak dayanışma içinde olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “bölgede güvenlik ve istikrarın temel ayağını oluşturan Irak'ın güvenlik ve istikrarını korumak için sarf ettiği çabayı” desteklediği kaydedildi.

Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı en az 30 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

SADR'DAN "ALANDAN ÇEKİLİN" ÇAĞRISI

Ülkenin güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Son olarak Sadr'ın "eve dönün" çağrısının ardından destekçileri sokaktan çekilmeye başladı.