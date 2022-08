İtalyan karikatürist cenazesi torba içinde verilen Arslan’ı çizdi

HABER MERKEZİ

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında hayatını kaybeden Hakan Arslan’ın kemiklerinin 7 yılın ardından bir torba içinde babası Ali Rıza Aslan’a dün teslim edilmişti.

Diyarbakır Barosu'ndan yapılan açıklamada, Arslan’ın kemiklerini bu şekilde babasına veren yetkililer hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “kişi hatırasına saygısızlık etme” suçlarından soruşturma başlatılması istendi.

İtalyan karikatürist Costantini, baba Ali Rıza Aslan'ın, oğlunun cenazesini torba ile taşıdığı görüntüyü kaleme aldı.

Costantini, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin doğusundaki Diyarbakır ilinde bir mahkeme, Hakan Arslan'ın kentte askeri operasyon sırasında hayatını kaybetmesinden yaklaşık yedi yıl sonra cenazesini plastik bir torba içinde ailesine törensiz bir şekilde iade etti" dedi.

Hakan Arslan and his father

on the streets of #Istanbul. pic.twitter.com/6zeUqunIwE