Elektrik piyasası: AB Komisyonu’ndan Putin’e suçlama

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Von der Leyen, Danimarka'da düzenlenen Baltık Denizi Enerji Güvenliği Zirvesi bitiminde düzenlenen basın toplantısında Avrupa enerji piyasasındaki son gelişmeler hakkında konuştu.

"Elektrik fiyatlarındaki artışın gerçek itici gücü gaz ve özellikle Putin tarafından manipüle edilen Rus gazıdır" diyen von der Leyen, Putin'in doğalgazı bir silah olarak kullandığını söyledi.

Von der Leyen, elektrik piyasasının işleyişine yönelik bir acil durum aracı geliştirdiklerini ve elektrik piyasasının uzun vadeli yapısal reformu için de çalışmaya başladıklarını anlattı.

"Elektrik piyasası artık işleyen bir piyasa değil çünkü Putin gibi sistematik olarak onu yok etmeye ve manipüle etmeye çalışan bir aktör var" ifadesini kullanan von der Leyen, bu duruma karşı harekete geçtiklerine dikkati çekti.

Avrupa ülkelerinde son dönemde elektrik ve doğalgaz fiyatları tarihi zirve yaptı.

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları da doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki hızlı artışı görüşmek üzere 9 Eylül'de Brüksel’de olağanüstü toplantı yapmaya karar verdi.

Başını Almanya ve Fransa’nın çektiği bazı AB üyesi ülkeler doğalgazda tavan fiyat uygulanmasını ve elektrik piyasası faaliyetinin değiştirilmesini talep ediyor. AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor.​​​​​​​

Mevcut sistemde AB'deki toptan elektrik fiyatı, toplam elektrik talebini karşılamak için ihtiyaç duyulan son üretici tarafından ve genellikle hızla devreye alınabilen doğalgaz santrallerince belirleniyor. Doğalgaz fiyatlarındaki hızlı yükseliş bu piyasanın dengesini bozmuş durumda.