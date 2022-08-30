Politika

Zelenskiy, Kiev’de IAEA Başkanı ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi ile başkent Kiev'de bir araya geldi.
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dünya Volodimir Zelenskiy Rafael Mariano Grossi IAEA Kiev Zaporijya Nükleer Santrali

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ve beraberindekilerle başkent Kiev'de bir araya geldi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, Grossi ile Kiev'deki Devlet Başkanlığı Çalışma Ofisi'nde yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Zelenskiy, "Bugün Zaporijya Nükleer Santrali'nin etrafındaki durum, Ukrayna ve tüm dünya için en önemli güvenlik sorunlarından biri. Tesiste olası büyük patlamalar, nükleer reaktörlerin arızalanması, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Ukrayna şebekesiyle bağlantısının kesilmesi gibi büyük riskler mevcut" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Grossi öncülüğündeki IAEA heyetinin Zaporijya Nükleer Santrali'ne ulaşmasını ve söz konusu uluslararası tehlikeleri önlemek için mümkün olan her şeyi yapmasını istediklerini vurguladı.

Santralin acilen silahsızlandırılması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, kontrolünün de Ukrayna'ya verilmesi gerektiğini kaydetti.

Grossi öncülüğündeki IAEA heyeti, Zaporijya Nükleer Santrali'nde incelemelerde bulunmak için Ukrayna'ya gelmişti.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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