Politika

Gorbaçov hayatını kaybetti

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov 92 yaşında hayatını kaybetti.
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dünya Rusya Mihail Gorbaçov Sovyetler Birliği

HABER MERKEZİ

Reuters’ın Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov Moskova'da tedavi gördüğü merkez kliniğinde 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Rus politikacı Gorbaçov Sovyetler Birliği'nin dağılması kararını almıştı.

1980'lerde hayata geçirdiği glasnost (açıklık) ve perestroyka (yeniden inşa) politikalarıyla beraber Rusya'da liberalleşme ve serbest piyasaya geçiş adımlarını atan Gorbaçov, ABD ile imzaladığı stratejik silahsızlanma anlaşmalarıyla da Soğuk Savaş'a bitiren Sovyet politikacı olarak hafızalara kazınmıştı.

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