Gazprom Almanya'ya gaz sevkiyatını durdurdu

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Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattındaki sevkiyat geçici olarak durduruldu. Rus enerji devi Gazprom, gaz sevkiyatının, kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle durdurulduğunu belirtti.

Gazprom, geçen ayki 10 günlük bakımın aksine bu kez sevkiyatın durdurulacağını önceden kamuoyuna duyurmuştu. Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım 1 hattında gerçekleştirilecek bakım nedeniyle 31 Ağustos'tan 2 Eylül'e kadar doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti. Gazprom, kompresör ünitesindeki bakımın her bin saatte bir yinelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller ise Gazprom'un kararını "teknik açıdan anlaşılmaz" olarak yorumladı. Müller, bunun, doğal gaz sevkiyatının Moskova tarafından Avrupa'ya yönelik bir tehdit aracı olarak kullanılmasına yönelik yeni bir bahane olabileceği uyarısında bulundu.

Moskova'nın "her sözde bakım sonrası siyasi bir karar aldığını" hatırlatan Müller, "Rusya'nın yine aynısını yapıp yapmayacağını ancak Eylül ayının başında anlayabileceklerini söyledi.

Müller, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise Almanya'da şu an doğal gaz depolarının doluluk oranın yaklaşık yüzde 85 olduğunu ve bu nedenle olası kesintilere daha hazırlıklı olduklarını belirtti.

Müller, "Kışın, stoktaki gazı kullanabiliriz. Gaz tasarrufu yapıyoruz. Böyle de devam etmemiz gerek. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri yolda. Belçika, Hollanda, Norveç (ve yakında Fransa) sayesinde gaz akışı gerçekleşiyor" dedi.

Rusya, bakım çalışmaları gerekçesiyle Kuzey Akım 1 boru hattından gaz sevkiyatını Haziran'da yüzde 40'a, geçen ay da yüzde 20'ye düşürmüştü.