Yaşam

Komşular arasında silahlı kavga: 3 ölü, 5 yaralı

Konya’nın Karatay ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
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Olay yeri (Foto: AA)
Olay yeri (Foto: AA)
türkiye Konya silahlı kavga

KONYA (K24)

K24’ün edindiği bilgiye göre Konya’nın Karatay ilçesinde Elazığ ve Karslı iki komşu aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Evlerin ortasındaki boşluğa saman koyma meselesi yüzünden çıktığı belirtilen kavgada, Karslı aileden Ayhan Erdemir, Mavzer Erdemir ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Firdevs Erdemir yaşamını yitirdi.

Olayda 5 kişi de yaralandı.

Çatıya çıkarak aileye ateş eden saldırgan Nurettin Altunkaya, polis tarafından ayağından vurularak yaralandı.

Komşular arasında daha önce de aynı mesele yüzünden tartışma yaşandığı öğrenildi.

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