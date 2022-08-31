Politika

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu: Petrol anlaşmalarına uyulmalı

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Irak ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki müzakereleri desteklediklerini ve petrol ile gaz alanındaki anlaşmalara uyulması gerektiğini bildirdi.
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ERBİL (K24)

Başkonsolosluktan yapılan yazılı açıklamada, aynı zamanda Doğal Kaynaklar Bakan Vekili olan Elektrik Bakanı Kemal Muhammed Salih’in büyük sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

Elektrik sektöründe iyileşme ve zararlı gazların salınımını azaltma sağladığı için reformlara destek verildiği belirtilen açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak hükümeti arasında petrol ve gaz konusundaki müzakereleri destekliyoruz. Mevcut petrol anlaşmalarına uyulması gerekmektedir” denildi.

ABD’nin yeni Erbil Başkonsolosu Irvin Hicks Jr. 29 Ağustos’ta Doğal Kaynaklar Bakan Vekili ve Elektrik Bakanı Kemal Muhammed Salih’i ziyaret etmişti, görüşmede Kürdistan Bölgesi’nin petrol dosyası ele alınmıştı.

Bu yılın Şubat ayında Irak Federal Mahkemesi, Kürdistan Bölgesi’nin 2012 yılı tarihli bir dosyasıyla ilgili, Kürdistan Bölgesi petrolünün, Irak hükümetinin denetimine girmesi yönünde karar vermişti.

Karara karşı çıkan Kürdistan Bölgesi Hükümeti, bunun anayasaya aykırı olduğunu vurgulamıştı.

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