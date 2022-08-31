Ekonomi

Kürdistan Bölgesi'ne domates ve salatalık ithalatı yasağı süresiz uzatıldı

Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani imzalı kararda, ithal domates ve salatalık yasağının süresiz olarak uzatıldığı bildirildi.
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kürdistan yerli ürün domates salatalık ithalat yasağı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesel Tarım VE Su Kaynakları Bakanlığı, sınır noktalarında domates ve salatalık ithalatı yasağını süresiz olarak uzatma kararı aldı.

Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani imzalı kararda, ithal domates ve salatalık yasağının süresiz olarak uzatıldığı bildirildi.

Kararda, “Çiftçilerin yerli ürünlerinin korunması amacıyla, Tarım Ürünlerinin Korunması ve Geliştirilmesi Hakkında Kanun ve Bakanlar Kurulu yazısına istinaden, pazar ve depoların izlenmesi ve domates ve salatalık ithalatı yasağının süresiz olarak uzatılmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca ithal şeftaliye yönelik vergiyi kaldırmaya karar verdi.

Tarım Bakanlığı, her yıl yerli ürünlerin satılabilmesi için yerli üretimin düzeyine göre yabancı ürünlerin ithalatını yasaklama veya bunlara vergi koyma kararları veriyor.

 

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