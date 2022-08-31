Politika

Papa: Irak halkı için birlikte dua edelim

Papa Francis, “Son günlerde Bağdat'ta yaşanan şiddet olaylarını endişeyle takip ediyorum. Irak halkı için birlikte dua edelim” dedi.
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HABER MERKEZİ

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Irak’ta son günlerde yaşananlarla ilgili bir mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Papa Francis, “Son günlerde Bağdat'ta yaşanan şiddet olaylarını endişeyle takip ediyorum. Irak halkı için birlikte dua edelim” dedi.

Papa, “Diyalog ve kardeşlik, mevcut zorluklarla yüzleşmenin ve birlikte barış içinde yaşamanın en iyi yoludur” ifadelerini kullandı.

29 Ağustos’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın siyaseti bıraktığını açıklamasının ardından Yeşil Bölge’ye giren Sadr yanlıları, Cumhurbaşkanılığı Sarayı ve Başbakanlık binalarını basmıştı.

Sadr’a bağlı Selam Tugaylarının Yeşil Bölge’ye girmesinin ardından Koordinasyon Çerçevesi taraftarlarıyla Sadr yanlıları arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Sadr yanlılarıyla güvenlik güçleri arasında da çatışmalar yaşanmıştı. Yaşanan çatışmalarda 30 kişi yaşamını yitirirken, 300’den fazla kişi yaralanmıştı.

 

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