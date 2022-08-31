Zelenskiy: Rus devlet televizyon kanallarının AB’de çalışmasına izin verilmemeli

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rus devlet medyasını hedef aldı.

Zelenskiy Çekya’da düzenlenen Forum 2000’de yaptığı hitabında, Avrupa Birliği'ne (AB) tüm Rus devlet televizyon kanallarını ve propaganda yapanları yasaklamaya çağırdı.

Zelenskiy, "Tek bir Rus propaganda tüccarı AB topraklarında kalmamalı. Tek bir Rus devlet televizyon kanalının AB topraklarında çalışmasına izin verilmemeli" ifadelerini kullandı.